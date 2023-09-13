Манипулирование армянскими жителями Карабаха вредит усилиям по реинтеграции - Джейхун Байрамов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Швейцарскую Конфедерацию принял участие и выступил на 54-й сессии Совета по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН).

Как передает в среду Trend, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

В своем выступлении Джейхун Байрамов представил подробную информацию о сотрудничестве между Азербайджаном и Советом ООН по правам человека, о работе, проделанной Азербайджаном в области прав человека на национальном и международном уровнях, а также о текущих вызовах в области защиты прав человека в постконфликтный период.

Министр отметил, что Азербайджан, приверженный защите прав, вытекающих из Всеобщей декларации прав человека, продолжает активный диалог с учреждениями, действующими в этой области, а также вносит свой вклад в деятельность Верховного комиссариата ООН по правам человека.

Он представил подробную информации о реформах, проводимых Азербайджаном в этой сфере на национальном уровне, в том числе о развитии законодательной базы, укреплении диалога с политическими партиями, поддержке развития СМИ, улучшении условий для лиц с физическими ограничениями, расширении прав и возможностей женщин и молодежи, работе, проводимой для повышения доступности государственных услуг.

А на международном уровне была отмечена важность модели мультикультурализма Азербайджана и инициатив, выдвинутых страной в целях поощрения толерантности в обществе, устранения дискриминации, исламофобии и других опасных концепций, а также элементов разжигания ненависти, в том числе значимость Бакинского процесса. Было подчеркнуто, что в рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН) была создана платформа для диалога между государствами-членами ДН и обладателями специальных процедурных мандатов с целью внесения вклада в международные усилия в области прав человека.

Несмотря на проделанную на национальном и международном уровнях работу в области прав человека, выдвижение обвинений со стороны обладателей мандатов учреждений, действующих в этом направлении, которые не учитывают позицию соответствующих государств, факты и реалии, существующие в регионе, вызывает разочарование, подрывает авторитет и доверие к таким инстанциям. В этой связи была подчеркнута важность устранения подобных нарушений.

Джейхун Байрамов, подробно проинформировавший о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, о проводимых работах по реконструкции на освобожденных территориях, отметил, что предпринимаются шаги в целях обеспечения достойного возвращения на родину граждан Азербайджана, чьи фундаментальные права были нарушены в результате почти 30-летней оккупации со стороны Армении, а также реинтеграции проживающих в Карабахском регионе армянских жителей в азербайджанское общество.

Он также отметил, что, несмотря на окончание конфликта, установлению стабильного мира в регионе препятствует ряд вызовов, в том числе продолжение военно-политических провокаций, минных угроз со стороны Армении, непредоставление информации о судьбе около 4 000 азербайджанцев, пропавших без вести во время войны, в период с 1987 по 1991 гг., отрицание прав азербайджанцев, подвергшихся политике этнических чисток на территории Армении, манипуляция армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе, наносит вред усилиям по реинтеграции.

Учитывая органическую связь указанных направлений с областью прав человека, до сведения Верховного комиссариата ООН по правам человека и других специализированных учреждений, в том числе соответствующих мандатов специальных процедур, доведена важность принятия практических шагов в этой области.

В ходе выступления также было отмечено, что справедливая позиция международного сообщества как никогда важна, чтобы не упустить историческую возможность для установления стабильного мира и безопасности в регионе.