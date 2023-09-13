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Использование гуманитарных вопросов в качестве оружия - бесполезная стратегия - Хикмет Гаджиев

Политика Материалы 13 сентября 2023 15:04 (UTC +04:00)
Использование гуманитарных вопросов в качестве оружия - бесполезная стратегия - Хикмет Гаджиев

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Сохранение статус-кво "серой зоны" и преднамеренное использование гуманитарных вопросов в качестве оружия - бесполезная стратегия.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации в соцсети "X" (Twitter) помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева.

"Азербайджан продолжает контакты с Международным комитетом Красного Креста (МККК), чтобы обеспечить максимально быстрое и одновременное открытие дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди для грузовиков МККК, как было согласовано 1 сентября во время телефонного разговора между Президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Энтони Блинкеном. С тех пор прошло 12 календарных дней, но незаконный режим, подчиняющийся Армении, отказывается дать разрешение на этот проезд и открыть дороги. Мы призываем наших международных партнеров удвоить свои усилия, оказать давление на Армению и ее прокси, подчиняющийся ей незаконный режим, чтобы положить конец этой деструктивной политике", - подчеркнул Хикмет Гаджиев.

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