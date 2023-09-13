Джейхун Байрамов провел брифинг для журналистов в Швейцарии

БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в Швейцарию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в брифинге, организованном для ассоциации журналистов, аккредитованных в ООН.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

"Обсуждались приоритеты внешней политики страны, двусторонняя и многосторонняя повестка дня Азербайджана, постконфликтная ситуация в регионе и процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - отметил он.

Напомним, что с 11 сентября министр иностранных дел Джейхун Байрамов находится с рабочим визитом в Женеве.