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Джейхун Байрамов провел брифинг для журналистов в Швейцарии

Политика Материалы 13 сентября 2023 15:26 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов провел брифинг для журналистов в Швейцарии

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в Швейцарию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в брифинге, организованном для ассоциации журналистов, аккредитованных в ООН.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

"Обсуждались приоритеты внешней политики страны, двусторонняя и многосторонняя повестка дня Азербайджана, постконфликтная ситуация в регионе и процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - отметил он.

Напомним, что с 11 сентября министр иностранных дел Джейхун Байрамов находится с рабочим визитом в Женеве.

Джейхун Байрамов провел брифинг для журналистов в Швейцарии
Джейхун Байрамов провел брифинг для журналистов в Швейцарии
Джейхун Байрамов провел брифинг для журналистов в Швейцарии
Джейхун Байрамов провел брифинг для журналистов в Швейцарии
Джейхун Байрамов провел брифинг для журналистов в Швейцарии
Джейхун Байрамов провел брифинг для журналистов в Швейцарии
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