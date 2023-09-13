МИД Азербайджана ответил Франции (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Неприемлемы идеи, озвученные пресс-секретарем министерства Европы и иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр на сессии вопросов и ответов в ходе пресс-конференции 12 сентября, которые не служат миру и стабильности в регионе, формируют ложное впечатление о текущей ситуации и в одностороннем порядке защищают Армению.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде по поводу необоснованных мнений, высказанных пресс-секретарем МИД Франции.

Он отметил, что Азербайджан имеет право направлять свои силы на своей суверенной территории в любом направлении с целью учений, а также для обеспечения безопасности своих границ, и вмешательство в эти шаги недопустимо.

"В то же время эти шаги ни в коем случае не могут поставить под сомнение приверженность нашей страны нынешней мирной повестке дня. Приверженность Азербайджана мирному процессу сильна, и эта позиция подтверждена последовательными шагами, предпринятыми нами с ноября 2020 года. Также тверда наша решимость защитить суверенитет и территориальную целостность своей страны.

Хотелось бы напомнить, что на самом деле основным источником угрозы в регионе является присутствие армянских вооруженных сил, которые еще не были выведены с азербайджанских территорий и напрямую поддерживаются Арменией.

Что касается необоснованных заявлений французской стороны о якобы "блокаде" и "гуманитарном кризисе" в регионе, то подобные взгляды являются составной частью клеветнической кампании Армении против Азербайджана во всем мире с использованием отдельных государств и международных организаций.

Не должно вызывать никаких сомнений, что попытки Армении представить ситуацию международному сообществу, как вопрос "гуманитарного" характера, на самом деле является политической манипуляцией, направленной против суверенитета и территориальной целостности нашей страны", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД.

Он также подчеркнул, что Азербайджан заявил о возможности использования дорог Лачин-Ханкенди и Агдам-Ханкенди, а также других возможных маршрутов для перевозки грузов в Карабахский регион посредством Международного комитета Красного Креста (МККК) с соблюдением требований законодательства Азербайджана.

"Несмотря на договоренности, достигнутые в этом направлении после встречи в Брюсселе 15 июля и в начале августа, а также на поддержку этого процесса со стороны США и Евросоюза, Армения и созданный ею сепаратистский режим грубо нарушили эти договоренности, о чем французской стороне хорошо известно.

Мы требуем положить конец необоснованным заявлениям со стороны Франции, направленным против защищаемых международным правом суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и ставят под угрозу хрупкий процесс нормализации в регионе", - добавил А.Гаджизаде.