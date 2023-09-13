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Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному договору - МИД (Дополнено)

Политика Материалы 13 сентября 2023 15:58 (UTC +04:00)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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Добавлены подробности (первая версия была опубликована в 15:06)

БАКУ /Trend/ - В связи с проектом соглашения "О мире и установлении межгосударственных отношений" азербайджанская сторона в кратчайшие сроки представила армянской стороне свои комментарии.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ о безосновательных заявлениях официальных лиц Армении относительно мирного соглашения.

"Информация, распространяемая армянской прессой, не отражает действительность и является очередной манипуляцией со стороны Армении", - добавил пресс-секретарь МИД.

Напомним, что ряд официальных лиц Армении выдвинул обвинения в том, что азербайджанская сторона якобы не предоставила ответных комментариев в связи с проектом соглашения “О мире и установлении межгосударственных отношений”.

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