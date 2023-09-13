Провокации незаконного режима наносят удар по диалогу с армянскими жителями - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Провокации под названием "выборы" так называемого режима, созданного Арменией в результате оккупации азербайджанских территорий, являются очередным ударом по усилиям, связанным с диалогом с армянскими жителями в Карабахе.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге для ведущих медиа-структур Ассоциации журналистов, аккредитованных при ООН (ACANU), в рамках рабочего визита в Швейцарию, сообщает в среду Trend.

Министр отметил, что в ответ на конструктивную позицию и шаги Азербайджана армянская сторона постоянно совершает военно-политические провокации, действия против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, противоречащие взятым ею на себя обязательствам, ведет клеветническую кампанию против Азербайджана с необоснованными претензиями.