Посольство Великобритании приветствует открытие дороги Агдам-Ханкенди

БАКУ/Trend/ - Приветствуем проезд грузовика, принадлежащего Российскому обществу Красного Креста, который перевозит продовольственный груз в помощь армянам в Карабахе по дороге Агдам-Ханкенди.

Как сообщает в среду Trend, об этом в аккаунте в социальной сети "Х" (Twitter) написал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.

"В качестве следующего шага мы поддерживаем доставку МККК продольственного груза в Карабах по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачин", - говорится в публикации.

Отметим, что 1 грузовик с продовольственным грузом Российского Общества Красного Креста и сопровождающий его персонал, утром 12 сентября проехали через блокпост российских миротворцев в Агдаме по пути в Ханкенди.

Напомним, что по инициативе правительства России, в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Азербайджанским обществом Красного Полумесяца и Российским обществом Красного Креста, в целях удовлетворения потребностей в продовольствии армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, для доставки посредством дороги Агдам-Аскеран в город Ханкенди продовольственных и непродовольственных товаров со стороны Российского общества Красного Креста, 9 сентября 2023 года в 14:30, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, 1 большегруз с продовольствием перешел через пропускной пункт "Самур" на территорию Азербайджана.

Однако грузовик два дня стоял в Барде, так как сепаратисты в Карабахе отказывались принять груз.