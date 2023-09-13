Проведение т.н. «выборов» в Карабахе подрывает региональную стабильность – американский эксперт

БАКУ /Trend/ - Проведение так называемых «выборов» в Карабахе, на суверенной территории Азербайджана, является нарушением Конституции Азербайджана.

Об этом сказал в среду Trend американский эксперт, исследователь международных отношений и геополитики Евразии Питер Тейс.

«Это грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Проведение такого рода незаконной деятельности на территории Азербайджана вызывает обеспокоенность. Такие действия подрывают мир и региональную стабильность. Международное сообщество должно предпринять четкие действия и осудить так называемые «выборы» в Карабахе», - сказал он.

Напомним, что ранее МИД Азербайджана призвал международное сообщество решительно осудить так называемые «выборы». Как отмечается в заявлении МИД Азербайджана, проведение так называемых «выборов» в очередной раз ясно показывает, что Армения и созданный ею марионеточный режим, предпринявший шаги для сохранения статус-кво и продолжения своей оккупационной политики, не заинтересованы в мирном процессе, а наоборот, пошли по пути провокаций и нагнетания ситуации.

Ведущие международные организации и многие страны мира заявили, что не признают и осуждают так называемые "президентские выборы", проведенные армянскими сепаратистами в Ханкенди.