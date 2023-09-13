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Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в направлении Кяльбаджара - минобороны

Политика Материалы 13 сентября 2023 21:31 (UTC +04:00)
Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в направлении Кяльбаджара - минобороны

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - 13 сентября около 19:00 разведывательно-диверсионная группа незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, с целью проведения террористическо-диверсионной операции попыталась проникнуть на территорию расположения подразделений азербайджанской армии, используя ущелья между боевыми позициями нашей армии, расположенными в направлении населенного пункта Марджимек Кяльбаджарского района.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В министерстве отметили, что провокация была предотвращена в результате бдительности азербайджанских военнослужащих, несущих боевое дежурство.

Разведывательно-диверсионная группа была вынуждена отступить, один член группы был ранен.

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