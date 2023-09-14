Завода на границе с Азербайджаном не будет - в ЕС сообщили о переносе строительства экологически опасного предприятия в Араздеяне (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Миссия ЕС в Армении сообщила о переносе строительства металлургического завода, который планировалось возвести на границе с Азербайджаном.

"В последние недели миссия наблюдателей Евросоюза регулярно патрулировала район Ерасха (Араздеян), осматривая и контролируя демонтаж металлургического завода. Нашим присутствием мы способствовали безопасной и надежной транспортировке материалов и оборудования на новое место", - сообщила миссия ЕС в Армении на своей странице в "X" (Twitter).

Однако позже данная публикация исчезла, а представители миссии вместо этого отчитались о "патрулировании зоны Араздеян, включая металлургический завод".

Это уже далеко не первый случай, когда представители ЕС в Армении пытаются отказаться от своих слов. Евросоюз в очередной раз не смог долго противостоять давлению армян и был вынужден сделать эту "ремарку", пытаясь таким образом, в целом сохранить актуальность деятельности так называемого патруля на азербайджано-армянской границе.

Отметим, что правительство Азербайджана ранее потребовало от Армении приостановить строительство крупного металлургического завода, граничащем с Нахчываном.

Кроме того, ранее азербайджанские экологи направили премьер-министру Армении Николу Пашиняну открытое письмо, в котором были перечислены предприятия Армении, загрязняющие окружающую среду. В письме отмечалось, что разрушение экосистемы в результате продолжающихся операций по добыче представляет угрозу не только для окружающей среды Армении, но и для соседних стран и содержался призыв к Армении немедленно прекратить деятельность представляющих угрозу предприятий.