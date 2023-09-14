Азербайджан предотвратил провокацию армян на границе - очередная важная победа

БАКУ /Trend/ - Армения с большим энтузиазмом готовилась к строительству крупного металлургического завода в приграничном с Нахчыванской АР Азербайджана регионе - Араздейене. В строительство планировалось вложить 70 миллионов долларов США.

Ни для кого не было секретом, что токсичные отходы этого металлургического завода причинят большой вред экосистеме региона. Выброс отходов в реку Араз стал бы губительным как для флоры и фауны реки, так и для крупных хозяйств, которые используют воду реки для орошения. Ясно как день, что несоблюдение Арменией каких-либо международных стандартов в горнодобывающей отрасли представляет серьезную угрозу для экологии Азербайджана и региона в целом.

Стоит также подчеркнуть, что Армения в одностороннем порядке приняла решение о строительстве такого предприятия именно на границе без согласования с азербайджанской стороной. Это означало грубое нарушение Конвенции Эспо 1991 года «Об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте». Азербайджан и Армения являются сторонами этой конвенции, и, исходя из ее положений, должна была быть проведена работа по оценке воздействия этого предприятия на окружающую среду, оценочный документ в связи со строительством должен был быть рассмотрен соответствующими органами соседнего государства - Азербайджана, а также должно было быть учтено мнение азербайджанцев, проживающих в непосредственной близости от этой местности. Однако Армения, обойдя все эти правила, попыталась совершить очередной акт экологического террора в отношении региона.

Несоблюдение Арменией этих требований еще раз показало, что Армения не собирается отказываться от своей деструктивной политики в регионе, продолжает нарушать положения международных документов, стороной которых она является, свои международные обязательства, и судьба региона для официального Еревана не важна.

Однако Азербайджан прилагал все усилия, чтобы воспрепятствовать строительству такого предприятия в непосредственной близости от своих границ, и сумел предотвратить очередную необоснованную и незаконную деятельность армянской стороны. План Армении построить металлургический завод в Араздейене не был коммерческим или экономическим проектом, это было политическим решением. Ереван полагал, что, построив подобное предприятие в Араздейене, одном из районов, через который пройдет Зангезурский коридор, он сможет избежать обязательств по Зангезурскому коридору, которые взял на себя в Трехстороннем заявлении, и завести этот вопрос в тупик. Но и эти планы армянских властей провалились. Металлургического завода в Араздейене не будет. Об этом сообщила миссия ЕС. Строительство армяно-американского металлургического завода переносится в другое место.

Данный факт можно назвать очередной победой и успехом официального Баку. Это еще раз подтверждает, что Азербайджан как государство, создающее новую реальность в регионе, имеет ключевое значение во всех процессах, происходящих здесь, и без согласия Азербайджана принятие каких-либо важных решений в регионе невозможно.