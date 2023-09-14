Азербайджан продолжает выступать за мир с Арменией - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджанцы хотят мира. Мы хотим восстановления, примирения и, когда-то возможно, дружбы с нашими соседями.

Как передает Trend, об этом в своей статье для издания Politico написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Этот регион Азербайджана был оккупирован соседней Арменией на протяжении 30 лет. После жестокой войны в начале 1990-х, в ходе которой почти миллион азербайджанцев были изгнаны со своих исторических земель, подвергнуты этнической чистке, армянские оккупационные силы заминировали тысячи квадратных метров этой территории, кроме небольшого участка в ее центре. Единственный сухопутный маршрут, связывающий этнически армянскую общину, оставшуюся на этой территории Азербайджана, с Арменией - это Лачинская дорога.

Эта зона беззакония и мин оставалась существовать до тех пор, пока три года назад Азербайджан не вернул большую часть территории Карабаха в ходе 44-дневного конфликта.

С точки зрения закона и морали граждане, проживающие в оставшейся части этой серой зоны, являются гражданами Азербайджана - даже действующий премьер-министр Армении публично признает, что Карабах является суверенной территорией Азербайджана. И это также означает, что Азербайджан обязан заботиться о тех, кто проживает там, независимо от их этнической принадлежности и, возможно, даже в большей степени из-за этого, учитывая недавнюю историю.

Правительство Азербайджана многократно предлагало поставки продовольствия, медикаментов и других гуманитарных товаров для армян, проживающих в Карабахе, через более короткие и быстрые дороги, чем Лачин. Сухопутные маршруты, предложенные Азербайджаном, были признаны Европейским Союзом, США и Международным Комитетом Красного Креста как жизнеспособные и пригодные для использования, и только на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к "немедленному и одновременному открытию обоих коридоров".

Однако то, что сообщается в мировых СМИ, совсем иное.

Идея того, что исключительно Армения должна обеспечивать этнических армян, проживающих в соседнем Азербайджане, по единственному моноэтническому маршруту, как нам говорят, каким-то образом приемлема для международного сообщества и СМИ. Нам говорят, что это обосновано тем, что данный конфликт отличается от других и что армяне не могут сосуществовать с азербайджанцами из-за нашей истории. Но история и настоящее научили нас обратному - это просто неверно.

До войны 1990-х азербайджанцы и этнические армяне жили в Карабахе бок о бок, мирно. Сегодня в Азербайджане проживает 30-тысячная еврейская община. Растет община евангельских христиан. Грузины, русские, украинцы - все они составляют сегодняшнюю многонациональную и многоконфессиональную страну. Это может и должно относиться и к армянам Карабаха.

Тем не менее, внутри Армении существуют мощные силы, которые не хотят, чтобы ситуация изменилась, или чтобы эта история была полностью раскрыта. На протяжении десятилетий руководство страны формировалось не армянами из Армении, а политиками, которые стояли во главе сепаратистского режима в Карабахе.

Сегодня эти лидеры стремятся к реваншу. Мирное соглашение, предложенное Азербайджаном и Арменией, для них неприемлемо. Торговля с соседним Азербайджаном могла бы улучшить положение армянского народа, но она лишила бы этих лидеров смысла их существования. И в борьбе за сохранение власти эти политики требуют блокировать и перекрывать дороги, по которым Азербайджан осуществляет поставки.

Боль, которую эти националисты причинили своей стране и всему региону, трудно понять полностью для западного человека, последнее поколение которого живет в относительном мире.

В моем офисе работают азербайджанцы, которые родились и выросли в Армении; они были вынуждены покинуть страну, когда более 30 лет назад началась война. И каждый из нас знает кого-то - брата, сестру, двоюродного брата, друга, коллегу, - кто был вынужден покинуть Карабах во время войны и вынужден был жить как вынужденный переселенец. Все эти разрушенные жизни, вся эта боль - все это ради создания сегодняшней моноэтнической Армении и поддержки моноэтнической серой зоны в Карабахе.

Но так продолжаться не должно.

Азербайджанцы хотят мира. Мы хотим восстановления, примирения и, возможно, дружбы с нашими соседями. Истории, которые распространяются, не способствуют миру и согласию. Более того, цель их распространения прямо противоположна - они стремятся усугубить конфликт и отдалить тех, кто ведет переговоры с обеих сторон этого чувствительного вопроса.

В данном случае речь идет о политике. И более чем где-либо еще, это политика самой Армении", - говорится в статье.