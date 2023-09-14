Центральная Азия смещает акцент на Азербайджан – новые возможности для Таджикистана

БАКУ /Trend/ - Укрепление сотрудничества со странами Центральной Азии на протяжении долгих лет неизменно остается основой внешнеполитической стратегии Азербайджана. Особое внимание Президента Ильхама Алиева к налаживанию партнерских отношений с каждой из центральноазиатских стран сыграло ключевую роль в укреплении связей с Южным Кавказом.

При нынешней геополитической ситуации все государства Центральной Азии активно стремятся развивать сотрудничество с Азербайджаном в различных направлениях. В список таких стран входит Казахстан, который работает над увеличением объема экспорта нефти с помощью построенной Азербайджаном энергетической инфраструктуры. Туркменистан также стремится к сотрудничеству с Азербайджаном в области экспорта газа в рамках проекта, все еще находящегося на стадии разработки. Узбекистан демонстрирует стремление к партнерству с Азербайджаном в развитии Среднего коридора, который в настоящее время служит важнейшим маршрутом для доступа экономик Центральной Азии на европейский рынок.

Несмотря на то, что Таджикистан не имеет общих границ с Азербайджаном по Каспийскому морю и географически удален от него, отношения между двумя государствами гораздо теснее, чем может показаться.

В настоящее время Таджикистан и Азербайджан сотрудничают в реализации многочисленных экономически важных проектов, охватывающих энергетический сектор, а также нефтяную и алюминиевую промышленность. Ключевыми секторами экономического сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном на данный момент являются металлургия, развитие агропромышленного комплекса, энергетика, легкая промышленность, транспорт, телекоммуникации и финансовый сектор.

К апрелю 2023 года Азербайджан и Таджикистан создали правовую основу для двустороннего кооперации посредством заключения примерно 62 соглашений, охватывающих различные области сотрудничества. 5 апреля 2023 года было подписано еще 14 соглашений, охватывающих различные секторы. Важнейшим среди подписанных соглашений является план экономического сотрудничества между правительствами двух стран до 2025 года, который, как ожидается, послужит базой для разработки эффективных механизмов укрепления двусторонних связей Азербайджана и Таджикистана.

Одним из наиболее перспективных документов является соглашение о сотрудничестве в транспортной сфере, являющееся весьма выгодным для Таджикистана. Протокол об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перевозимых между Азербайджаном и Таджикистаном, значительно укрепит торговые отношения и оптимизирует логистику. Азербайджан установил прочные транспортные связи со всеми странами Центральной Азии и постоянно стремится к их укреплению, что привело к превращению страны в региональный транспортный узел. Между сторонами также были заключены соглашения, направленные на поощрение инвестиций, стартапов и предпринимательства, а также на сотрудничество в гуманитарной и культурной областях.

В последнее время Азербайджан и Таджикистан инициировали весьма многообещающие проекты в области энергетики. После 6-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Азербайджаном, состоявшегося в Баку 7 июля 2023 года, обе стороны достигли соглашения о реализации отдельных проектов, направленных на укрепление торгово-экономического сотрудничества.

Эти инициативы включают создание совместных промышленных предприятий и поставку сырой нефти Azeri Light из Азербайджана для удовлетворения потребностей нефтеперерабатывающего завода в Свободной Экономической Зоне Дангара, способствуя последующему производству нефтепродуктов в Таджикистане.

В то же время, товарооборот между Азербайджаном и Таджикистаном за первые 7 месяцев 2023 года составил более 2,3 миллиона долларов, что составляет 0,06 процента от общего внешнеторгового оборота Азербайджана со странами СНГ. В 2022 году объем двусторонней торговли между странами составил 5,8 миллионов долларов. Эти цифры могут показаться невысокими, тем не менее, за последние годы обе стороны добились заметных успехов в укреплении двустороннего сотрудничества.

Следуя примеру своих соседей, Таджикистан стремится к раскрытию своего потенциала для использования особых возможностей в области бизнеса, имеющихся в настоящее время в Азербайджане. Прочные и долговременные отношения со странами Центральной Азии являются результатом дальновидной политики Президента Ильхама Алиева. Азербайджан укрепил связи с этим регионом и, сотрудничая со своими партнерами, активно продвигает развитие центральноазиатского региона для взаимной выгоды всех заинтересованных сторон.