Пашинян заинтересован в нагнетании ситуации в регионе - Община

БАКУ /Trend/ - Интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна изданию POLITICO Europe, а также заявления, сделанные им в последние дни, вновь показывают, что он по нескольку раз в день высказывает противоречивые мнения, не проводит последовательную политику, не отказывается от территориальных претензий к Азербайджану и теперь пытается замаскировать их, демонстрируя в то же время заинтересованность в нагнетании ситуации в регионе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Высказывания Пашиняна показывают, что Армения даже на словах ставит условия для признания территориальной целостности Азербайджана. Армения все еще мечтает создать некий "международный механизм". Политика Азербайджана в отношении армянского населения Карабахского региона, диалог с ним – это сугубо внутреннее дело Азербайджана, и эти вопросы не имеют никакого отношения к Армении. Армения должна прекратить грубое вмешательство во внутренние дела Азербайджана. Это несерьезная и опасная политика. Мнение премьер-министра о том, что "Армения признала территориальную целостность Азербайджана, поскольку наши союзники хранили молчание", показывает истинные намерения и лицемерие Армении. Можно сделать вывод, что если бы Армения получила поддержку со стороны, то она не признала бы территориальную целостность Азербайджана. Это говорит государство, которое при любом удобном случае выпячивает свой суверенитет, территориальную целостность, обозначает "красные линии", льет крокодиловы слезы, ведет на международном уровне гнусную клеветническую кампанию против суверенитета Азербайджана. Похоже, что Пашинян все еще находится под влиянием расистской, азербайджанофобской идеологии, формировавшейся в Армении на протяжении 30 лет. Одним из основных столпов этой идеологии была идея о том, что "карабахский вопрос решен, поскольку армянский народ решил карабахский вопрос на поле боя". Азербайджанский народ показал, как армянский народ "решил" карабахский вопрос - в 2020 году на поле боя во время Отечественной войны. Не приняв приглашения Общины Западного Азербайджана к диалогу и отказывая азербайджанцам в праве на возвращение, Пашинян, вероятно, считает: "мы решили вопрос западных азербайджанцев". Это неверный подход. Западные азербайджанцы полны решимости вернуться на земли своих предков мирным путем, и никто не сможет этому помешать", - говорится в заявлении.