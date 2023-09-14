В Таджикистане Президент Ильхам Алиев пользуется огромным авторитетом - Зубайдулло Давлатов

ДУШАНБЕ /Trend/ - В Таджикистане Президент Ильхам Алиев пользуется огромным авторитетом.
Об этом в четверг сказал в эксклюзивном интервью Trend начальник информационного отдела Центра стратегических исследований (ЦСИ) при Президенте Республики Таджикистан Зубайдулло Давлатов в кулуарах 5-ой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Душанбе.
"Президент Ильхам Алиев сегодня участвует на нашем форуме в качестве почетного гостя. Это признание заслуг Президента Ильхама Алиева в укреплении отношений со странами Центральной Азии, в частности, между Таджикистаном и Азербайджаном", - подчеркнул он.
Давлатов отметил, что Азербайджан и Таджикистан являются дружественными странами.
"У нас много общего. Кроме исторических уз, наши страны также
объединяют интересы в сфере политики, экономики, торговли,
безопасности. И Азербайджан и Таджикистан (на Южном Кавказе и в
Центральной Азии соответственно) сталкиваются с террористическими
угрозами. Кроме того, обе страны сталкиваются с вызовами в
экологической сфере.
Наши отношения находятся на высоком уровне, но есть потенциал для еще большего укрепления сотрудничества", - сказал он.
Далее Давлатов упомянул об обсуждении возможного введения визы для стран-участниц проекта "Шелковый путь" наподобие Шенгенской визы.
"Сюда входит и Азербайджан и все страны Центральной Азии. Это позволит в разы увеличить товарооборот между этими государствами, так как будут устранены все экономические и логистические барьеры", - добавил он.