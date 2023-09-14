В Таджикистане Президент Ильхам Алиев пользуется огромным авторитетом - Зубайдулло Давлатов

ДУШАНБЕ /Trend/ - В Таджикистане Президент Ильхам Алиев пользуется огромным авторитетом.

Об этом в четверг сказал в эксклюзивном интервью Trend начальник информационного отдела Центра стратегических исследований (ЦСИ) при Президенте Республики Таджикистан Зубайдулло Давлатов в кулуарах 5-ой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Душанбе.

"Президент Ильхам Алиев сегодня участвует на нашем форуме в качестве почетного гостя. Это признание заслуг Президента Ильхама Алиева в укреплении отношений со странами Центральной Азии, в частности, между Таджикистаном и Азербайджаном", - подчеркнул он.

Давлатов отметил, что Азербайджан и Таджикистан являются дружественными странами.

"У нас много общего. Кроме исторических уз, наши страны также объединяют интересы в сфере политики, экономики, торговли, безопасности. И Азербайджан и Таджикистан (на Южном Кавказе и в Центральной Азии соответственно) сталкиваются с террористическими угрозами. Кроме того, обе страны сталкиваются с вызовами в экологической сфере.

Наши отношения находятся на высоком уровне, но есть потенциал для еще большего укрепления сотрудничества", - сказал он.

Далее Давлатов упомянул об обсуждении возможного введения визы для стран-участниц проекта "Шелковый путь" наподобие Шенгенской визы.

"Сюда входит и Азербайджан и все страны Центральной Азии. Это позволит в разы увеличить товарооборот между этими государствами, так как будут устранены все экономические и логистические барьеры", - добавил он.