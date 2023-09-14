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Армения должна отказаться от провокаций и сосредоточиться на мирных переговорах – минобороны Турции

Политика Материалы 14 сентября 2023 13:42 (UTC +04:00)
Армения должна отказаться от провокаций и сосредоточиться на мирных переговорах – минобороны Турции

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Армения должна отказаться от провокаций и сосредоточиться на мирных переговорах.

Об этом говорится в заявлении министерства национальной обороны Турции, сообщает в четверг Trend со ссылкой на TurkicWorld.

"Армения не только нарушает договоренности о прекращения огня на границе с Азербайджаном, но и роет траншеи, строит укрепления. Армения должна отказаться от своих провокаций и сосредоточиться на мирных переговорах и сотрудничестве.

Открытие Зангезурского коридора имеет большое значение. Путь к спокойствию и стабильности в регионе лежит через подписание мирного соглашения", - отмечено в заявлении.

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