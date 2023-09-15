Армяне оказались в плену собственного мифа об исторической вражде – Фарид Шафиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает в пятницу Trend.

Гостем передачи стал председатель правления Центра анализа международных отношений Азербайджана Фарид Шафиев.

По его словам, экономическое и социальное положение армянского населения, проживающего на территории Карабахского экономического региона Азербайджана, значительно лучше, чем демонстрируется мировому сообществу.

"Им нужно было создать миф, что их тут дискриминируют. Этот миф они продали западным медиа и кругам. Мне кажется, что от этого армяне ничего не выиграли. Армения не видит, что за эти 30 лет Азербайджан на международном уровне укрепился как в военном, так и в экономическим плане. Пока границы Армении с Азербайджаном и Турцией остаются закрытыми, перспективы для Армении не обнадеживающие. Однако, к сожалению, мифы, которые распространяются армянским руководством, по-прежнему продолжают влиять на жизнь людей как в Армении, так и на армянское население в Карабахе. Что касается тех, кто себя называет так называемыми "руководителями" в Карабахе, они вновь продолжают линию конфронтации с руководством Азербайджана", - сказал он.

Шафиев также отметил, что спекуляции вокруг дороги Лачин-Ханкенди и так называемой "гуманитарной катастрофы" в Карабахе ни что иное, как очередной элемент антиазербайджанской кампании.

"Мифические надежды, что кто-то надавит, и Азербайджан уступит, не оправдаются. В трехстороннем заявлении подтвержден суверенитет Азербайджана над Лачином. Тот же пункт, в котором говорится о передвижении товаров, гласит, что за безопасность отвечает Азербайджан, так как это наша территория", - подчеркнул Шафиев.