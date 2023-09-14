Участие Президента Ильхама Алиева на встрече глав государств ЦА свидетельствует о стремлении наших народов ко всестороннему укреплению уз дружбы и взаимопонимания - Президент Казахстана

БАКУ /Trend/ - Участие Президента Ильхама Алиева на 5-ой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии свидетельствует об искреннем стремлении наших народов всестороннему укреплению многовековых уз дружбы и взаимопонимания.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на 5-ой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

"Отдельно хотел бы поприветствовать нашего почетного гостя Президента Азербайджанской Республики, уважаемого Ильхама Алиева. Участие лидера братского Азербайджана убедительно свидетельствует об искреннем стремлении наших народов всестороннему укреплению многовековых уз дружбы и взаимопонимания. Уверен, что сегодняшний Саммит станет действительно знаковым и определит дальнейшую судьбу нашего многопланового сотрудничества", - сказал Президент Казахстана.