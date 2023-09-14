БАКУ /Trend/ - Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу.
Как передает в четверг Trend, об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.
"14 сентября примерно в 13:45 подразделения вооруженных сил
Армении с позиций в направлении населённого пункта Дэрэ
Басаркечярского района подвергли обстрелу из разнокалиберного
стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении
населённого пункта Дарюрд Гедабейского района.
Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении.