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Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Политика Материалы 14 сентября 2023 14:41 (UTC +04:00)
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

"14 сентября примерно в 13:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Дэрэ Басаркечярского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Дарюрд Гедабейского района.
Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении.

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