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Участие Президента Ильхама Алиева во встрече глав государств ЦА является подтверждением высокого уровня сотрудничества стран региона с Азербайджаном - Шавкат Мирзиёев

Политика Материалы 14 сентября 2023 15:04 (UTC +04:00)
Участие Президента Ильхама Алиева во встрече глав государств ЦА является подтверждением высокого уровня сотрудничества стран региона с Азербайджаном - Шавкат Мирзиёев

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Участие Президента Ильхама Алиева в 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии является подтверждением высокого уровня сотрудничества стран Центральной Азии и Азербайджана.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе выступления на 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, проходящей сегодня в Душанбе.

"Рад видеть Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Ваше участие является еще одним подтверждением глубокой исторической взаимосвязанности и нынешнего высокого уровня сотрудничества стран региона с Азербайджаном", - сказал он.

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