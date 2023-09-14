Президент Ильхам Алиев: Азербайджан для стран Центральной Азии является надежной транзитной страной на пути к рынкам Турции и Европы

ДУШАНБЕ /Trend/ - Азербайджан для стран Центральной Азии является надежной транзитной страной на пути к рынкам Турции и Европы.

Как сообщает Trend, об этом в частности заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Таджикистане.

Отметив, что не менее важен и транзит в обратном направлении, глава государства сказал: «Наши братья в Центральный Азии знают, что вся транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана открыта для них».