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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан модернизирует железную дорогу Баку – Тбилиси – Карс

Политика Материалы 14 сентября 2023 15:37 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан модернизирует железную дорогу Баку – Тбилиси – Карс

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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ДУШАНБЕ /Trend/ - Для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на грузоперевозки по маршруту Восток-Запад Азербайджан модернизирует железную дорогу Баку – Тбилиси – Карс.

Как сообщает Trend, об этом в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Таджикистане.

Отметив, что в следующем году грузопоток по этой дороге будет увеличен с 1 миллиона до 5 миллионов тонн, глава государства подчеркнул, что параллельно с этим расширяются возможности Бакинского торгового порта с сегодняшних 15 миллионов до 25 миллионов тонн.

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