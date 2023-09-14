Президент Ильхам Алиев: Азербайджан активно работает над расширением возможностей своей Cудостроительной верфи

ДУШАНБЕ /Trend/ - Азербайджан обладает крупнейшим на Каспии торговым флотом, насчитывающим более 50 судов.

Как сообщает Trend, об этом в частности заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Таджикистане.

«Принимая во внимание растущую потребность грузоотправителей из стран Центральной Азии, мы активно работаем над расширением возможностей нашей Cудостроительной верфи. После завершения новых инвестиционных проектов количество производимых танкеров и сухогрузов вырастет с сегодняшних 6 до 10 – 15 в год», – подчеркнул глава государства.