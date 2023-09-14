Армяне Карабаха, могут жить вольно и свободно, как члены азербайджанского общества – председатель "Азербайджан-Авар"

БАКУ/Trend/- Если армянские жители Карабаха хотят жить вольно, свободно, счастливо и в мире, как и другие этнические группы, проживающие в Азербайджане, они должны соблюдать ряд условий.

Об этом в четверг сообщил Trend председатель общественного объединения "Азербайджан-Авар" Магомед Нооев.

"В первую очередь армянские незаконные формирования в Ханкенди должны быть разоружены. Наличие "серой зоны" в Карабахе недопустимо и нетерпимо. Дорога Агдам-Ханкенди должна быть постоянно открыта. Обращаемся к проживающим в Карабахе армянам, которые, как и мы, могут жить вольно, свободно, в мире. Для этого они должны быть готовы жить под азербайджанским флагом, по законам Азербайджана", - заявил М.Нооев.

Он также отметил, что Азербайджан является мультикультурной страной, где все этнические и религиозные группы живут, как одна семья.

"Мы - аварский народ, уже много лет живем на этой земле в единстве и равенстве с другими народами. Принимая эти условия, армяне, проживающие в Карабахе, могут вольно и свободно жить в этом союзе как члены азербайджанского общества", - добавил М.Нооев.