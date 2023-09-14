В Азербайджане вынужденные переселенцы обратились к мировой общественности (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Вынужденные переселенцы из Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенда и других районов Карабахского региона, находящихся в настоящее время под временным контролем российских миротворцев, направили обращение к мировой общественности.

Как сообщает в четверг Trend, заявление подписали 50 человек.

"Мы – вынужденные переселенцы из Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенда и других районов Карабахского региона, находящихся в настоящее время под временным контролем российских миротворцев, заявляем мировому сообществу о том, что, несмотря на завершение карабахского конфликта три года назад, мы все еще не можем вернуться в свои родные края.

Армения ведет лживую пропаганду, утверждая, что в этих регионах якобы жили только армяне. Они отрицают тот факт, что азербайджанцы исторически жили на этих территориях. Именно мы являемся истинными, коренными жителями Ходжалы, Ханкенди, Керкиджахана, Малыбейли, Гушчулар, Мешали, Гарадаглы.

В результате агрессивной политики Армении против Азербайджана мы пережили большие трагедии, геноцид и массовую резню. Осуществляя этнические чистки, армяне пытались стереть нашу память, наши мечети, могилы наших родных были разрушены и осквернены, наши дома разорены. Нашим топонимам даны вымышленные названия. Много людей покинуло этот мир с тоской по родным краям.

С огромной болью и мучительными чувствами мы видим родные места только на фотографиях и видеокадрах. Территории, где мы когда-то счастливо жили, теперь превратились в "серую зону".

Остатки армянской армии должны быть полностью выведены с этих территорий, отребье марионеточного режима хунты, созданного и все еще поддерживаемого Арменией, должно самораспуститься, незаконные вооруженные формирования должны быть разоружены. Это не только наше требование, но и всего Азербайджана.

Территориальная целостность Азербайджана была полностью обеспечена с установкой в апреле этого года поста в Лачине.

Смелая и продуманная политика победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева подарила нам эти счастливые дни.

Сейчас Карабах и Восточный Зангезур превращаются в рай. Безграничная радость жителей Зангилана, Лачина, Физули и Тертера, вернувшихся в свои дома, вдохновляет нас и вселяет еще большую надежду на то, что и мы вскоре станем частью этого Великого возвращения.

Мы обращаемся к армянскому населению, проживающему в Карабахском регионе: вы можете жить счастливо под флагом Азербайджана, согласно его Конституции и законам. Не отравляйте свою судьбу, судьбу своих детей, будущих поколений руками Армении и поддерживаемого ею незаконного режима хунты. Карабах должен стать пространством мира, сосуществования и процветания.

"Серая зона" не может существовать вечно, это невыносимо, что мы все еще не можем вернуться в свои дома. Мы заявляем, что каждый из нас верит в победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева. Мы верим, что вернемся в Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенд, Агдере. На протяжении более 30 лет мы ни на один день не теряли веры в это.

Каждый год в день Ходжалинского геноцида мы посещаем памятник "Зов матери" в Баку. Подобный памятник должен быть установлен и в нашем родном Ходжалы. Мы с огромным нетерпением ждем того дня, когда скажем: "Дорогой Ходжалы, мы вернулись!".

Мы призываем мировое сообщество потребовать от Армении положить конец шагам, направленным против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, обеспечить наше право вернуться в свои дома", - говорится в заявлении.