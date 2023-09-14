БАКУ/Trend/ - Позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана подверглись обстрелу.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

"14 сентября в 14:50 подразделения Вооруженных сил Армении, расположенные в направлении населенного пункта Хачик Кещищкяндского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Хавуш Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - сообщили в ведомстве.