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Позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана подверглись обстрелу

Политика Материалы 14 сентября 2023 16:49 (UTC +04:00)
Позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана подверглись обстрелу

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана подверглись обстрелу.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

"14 сентября в 14:50 подразделения Вооруженных сил Армении, расположенные в направлении населенного пункта Хачик Кещищкяндского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Хавуш Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - сообщили в ведомстве.

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