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Армянские жители могут жить плечом к плечу рядом со всеми нами - председатель ОО "Центр культуры Азери Тат"

Политика Материалы 14 сентября 2023 19:01 (UTC +04:00)
Армянские жители могут жить плечом к плечу рядом со всеми нами - председатель ОО "Центр культуры Азери Тат"

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Как известно, в Азербайджане живут, творят, развиваются и способствуют развитию страны многие этнические меньшинства. Они как граждане Азербайджана участвуют в общественной и политической жизни страны.

Об этом в четверг Trend сказал председатель Общественного объединения «Центр культуры Азери Тат» Эльман Ахмедов.

"Армянские жители также могут жить со всеми плечом к плечу. Так же, как они жили до 1988 года. Мы дружили, были смешанные семьи. Думаю, простые армяне захотят этого и сегодня. Главари хунты не допускают этого. Остатки армянской армии должны покинуть Карабах, чтобы жизнь могла вернуться в нормальное русло. Я обращаюсь к армянам: довольно, давайте жить вместе, развиваться, растить и поддерживать наших детей", - сказал он.

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