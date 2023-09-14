Армянские жители могут жить плечом к плечу рядом со всеми нами - председатель ОО "Центр культуры Азери Тат"

БАКУ /Trend/ - Как известно, в Азербайджане живут, творят, развиваются и способствуют развитию страны многие этнические меньшинства. Они как граждане Азербайджана участвуют в общественной и политической жизни страны.

Об этом в четверг Trend сказал председатель Общественного объединения «Центр культуры Азери Тат» Эльман Ахмедов.

"Армянские жители также могут жить со всеми плечом к плечу. Так же, как они жили до 1988 года. Мы дружили, были смешанные семьи. Думаю, простые армяне захотят этого и сегодня. Главари хунты не допускают этого. Остатки армянской армии должны покинуть Карабах, чтобы жизнь могла вернуться в нормальное русло. Я обращаюсь к армянам: довольно, давайте жить вместе, развиваться, растить и поддерживать наших детей", - сказал он.