Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу - минобороны (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 14 сентября в 19:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении Чамбаракского района, несколько раз подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Заманлы Гедабейского района.

Об этом Trend сообщили в четверг в министерстве обороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры на указанном направлении.

Кроме того, с 19:05 до 19:25 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть траншеи с целью приблизиться к позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении Агдамского района. В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, эти действия были немедленно пресечены.