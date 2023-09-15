Германия не признает так называемые "выборы" в Карабахе - МИД

БАКУ /Trend/ - Федеральное правительство Германии не признает «независимость» Карабаха и так называемые «президентские выборы», проведенные там 9 сентября.

Как сообщает Trend, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел ФРГ.

В ведомстве отметили, что Германия совместно со своими партнерами в Европейском Союзе поддерживает усилия по достижению долгосрочного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном в рамках международно признанных границ на основе территориальной целостности обоих государств.

Ранее МИД Азербайджана призвал международное сообщество решительно осудить так называемые «выборы».

Как отмечается в заявлении МИД Азербайджана, проведение так называемых «выборов» в очередной раз ясно показывает, что Армения и созданный ею марионеточный режим, предпринявший шаги для сохранения статус-кво и продолжения своей оккупационной политики, на самом деле не заинтересованы в мирном процессе, на наоборот, пошли по пути провокаций и нагнетания ситуации.