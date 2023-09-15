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Путин отказался отвечать на звонки Пашиняна - СМИ

Политика Материалы 15 сентября 2023 10:43 (UTC +04:00)
Путин отказался отвечать на звонки Пашиняна - СМИ

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин не ответил на звонок премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает в пятницу Trend, армянские журналисты выяснили, кому за последние дни звонил Пашинян, и опровергли утверждения премьера о том, что тот "находится в постоянном контакте с Путиным".

9 сентября премьер-министр Пашинян провел телефонные переговоры с госсекретарем США, президентом Франции, канцлером Германии, президентом Ирана и премьер-министром Грузии.

Армянским СМИ источники в правительстве Армении сообщили, что Пашинян звонил Путину, но в Кремле ему не ответили, после чего тот направил российскому лидеру письмо.

Отметим, что Пашинян ранее сказал, что Россия, "предпринимая или не предпринимая какие-либо действия на Южном Кавказе, отдаляется от региона Южного Кавказа".

"Есть процессы, которые приводят к мысли, что однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет", - подчеркнул он.

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