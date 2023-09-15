Крупнейшее издание Мексики разоблачило сфабрикованный "гуманитарный кризис" в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Крупнейшее печатное издание Мексики "Milenio" обубликовало статью, разоблачающую армянскую пропаганду о так называемых "блокаде" и "гуманитарном кризисе" жителей Карабаха, передает в пятницу Trend.

Автор статьи задается вопросом, как возможно, что армянское население Карабахского региона Азербайджана испытывает "голод" из-за так называемой "блокады" дороги Лачин-Ханкенди, когда существуют другие маршруты, по которым возможно предоставить доступ к продовольствию.

"Похоже, это стало результатом серии пропагандистских мер, проводимых армянской диаспорой во всем мире после того, как было признано, что Карабах останется неотъемлемой частью Азербайджана после 30-летней войны и армянской оккупации", - отмечает автор.

В статье подчеркивается, что хотя армяне признают существование Агдамского маршрута, предложенного Азербайджаном, тем не менее, отказываются его использовать.

"На сегодняшний день в Совбезе ООН многие страны говорят об использовании альтернативного маршрута, предложенного Азербайджаном. Армянам стоило бы рассмотреть эту возможность вместо того, чтобы политизировать гуманитарный вопрос. Любопытно, что после того, как две недели назад Армения и Азербайджан при посредничестве госсекретаря Блинкена достигли соглашения об открытии обоих маршрутов, Армения в последний момент отказалась от него. В то же время гуманитарная помощь из России в эти дни поступала в Карабах по маршруту через Агдам", - подчеркивается в статье.

В статье говорится, что также вызывает беспокойство тот факт, что ни один эксперт СМИ, представитель "цивилизованного мира", не упомянул о корнях нынешнего сценария, который угрожает переговорным процессам между Арменией и Азербайджаном для достижения прочного мира.

"Что произошло за годы армянской оккупации в Азербайджане? Никто прямо не упомянул о том, что во время армянской оккупации сотни тысяч азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке, были изгнаны из своих домов в Карабахе. Всем тем, кто обеспокоен сфабрикованным "гуманитарным кризисом" в Карабахском регионе Азербайджана, следует задуматься о страданиях сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных из своих домов и лишенных своих земель на протяжении тридцати лет", - пишет в заключении автор.