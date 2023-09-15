МИД Азербайджана ответил на претензии помощника Блинкена в Сенате США (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана ответил на претензии помощника госсекретаря США в Сенате, сообщает в пятницу Trend.

В комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде в связи с антиазербайджанским заявлением, озвученным на слушаниях исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким, отмечается:

"Прежде всего, известно, что инициатором и организатором упомянутых слушаний стал проармянский сенатор Роберт Менендес, отличающийся традиционной враждебной позицией по отношению к нашей стране. В то время, когда против указанного сенатора существуют обвинения в коррупции и ведется расследование, тот факт, что это лицо все еще занимается деятельностью против Азербайджана, основываясь на ложных утверждениях радикальных представителей армянской диаспоры, в очередной раз доказывает, что правила политической этики для указанного лица являются чуждым понятием.

Высказывания Юри Ким, исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, не отражают текущую ситуацию и реалии в регионе в постконфликтный период, вызывая сожаление. Ее заявления, помимо того, что они противоречат соглашению по вопросу одновременного использования дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди, достигнутому во время контактов между Президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Энтони Блинкеном 1 сентября 2023 года, к сожалению, содержат в себе элементы клеветнической кампании Армении против Азербайджана во всем мире. Американской стороне хорошо известно, что данное соглашение, которое также должно быть выполнено при посредничестве США, было нарушено Арменией и созданным ею вымышленным режимом, а также, что обвинения в “блокаде" и "гуманитарной ситуации” необоснованны. Хотелось бы напомнить Юри Ким, которая утверждает, что война между Арменией и Азербайджаном не закончилась, что после трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, азербайджанской стороной был предложен мир на основе территориальной целостности и суверенитета обоих государств. Существование двустороннего переговорного процесса вокруг мирного договора, начатого по инициативе Азербайджана при поддержке международных партнеров, в том числе США, является фундаментальным процессом послевоенного и постконфликтного периода. К сожалению, хотя война и конфликт закончились, препятствием для мира и стабильности в регионе является то, что Армения занимается имитацией переговоров и постоянными военно-политическими провокациями, как это было в период почти 30-летней оккупации. В связи с этим мы считаем важным и справедливым вместо того, чтобы отрицать историческую возможность, возникшую после 30-летнего конфликта, потребовать от Армении прекратить провокации, а также немедленного полного вывода армянских вооруженных сил с азербайджанских территорий, и призываем американскую сторону выступить с этой позиции. Ссылка на отражение в мирном договоре прав и безопасности "армянского народа Нагорного Карабаха" в отношении проживающих в Карабахе армян противоречит территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, поскольку содержит терминологию, целенаправленно используемую Арменией для поощрения сепаратизма на наших территориях. В то же время эта ссылка является неуважением к правам азербайджанцев, которые были изгнаны оттуда в результате политики этнических чисток и геноцида Армении. Мы хотели бы напомнить, что армяне, проживающие в настоящее время в Карабахском регионе, это вовсе не все сегменты населения этого региона. Что касается обвинения в "военном нападении", мы подчеркиваем, что, в отличие от Армении, Азербайджан никогда не применял силу против гражданского населения, напротив, на национальном уровне принимаются меры в области реинтеграции армянских жителей в наше общество, несмотря на препятствия, чинимые Арменией и ее т.н. режимом. Процесс реинтеграции - это внутренний вопрос нашей страны, и вмешательство в наши внутренние дела недопустимо. На примере американской стороны мы рекомендуем международному сообществу не быть частью таких шагов, которые способствуют дестабилизации в регионе, не поддаваться клеветнической кампании Армении".