В Баку прошло 4-е заседание генпрокуроров стран-членов ОЭС

БАКУ /Trend/ - 15 сентября в Центре Гейдара Алиева состоялось 4-е заседание генеральных прокуроров стран-членов Организации экономического сотрудничества, членом которой Азербайджан является с 1992 года, а также председательствует с 2023 года.

Как сообщает в пятницу Trend, на заседании присутствовали заместитель генерального секретаря Организации экономического сотрудничества, генеральные прокуроры Турции, Узбекистана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, делегации во главе с министром юстиции Турции и заместителем генерального прокурора Туркменистана, а также посол Азербайджана в Иране, постоянный представитель Азербайджана при Организации экономического сотрудничества Али Ализаде.

Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев, приветствуя гостей, отметил, что 4-е заседание генеральных прокуроров стран-членов организации приходится на год 100-летия архитектора и строителя современного независимого азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, подчеркнув, что великий лидер всегда придавал большое значение связям страны с Организацией экономического сотрудничества. Он отметил, что Организация экономического сотрудничества была одной из первых структур, в которую вступило азербайджанское государство после восстановления своей независимости.

Заместитель генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Жандос Асанов, поздравив участников 4-го заседания генеральных прокуроров государств-членов организации в период председательства Азербайджана, отметил, что Азербайджан как государство, всегда поддерживающее региональные и международные экономические инициативы и вносящее большой вклад в эту работу, сотрудничает с государствами-членами в ряде приоритетных сфер, в том числе в сферах торговли, инвестиций, энергетики, окружающей среды и борьбы с преступностью.

Генеральный прокурор Камран Алиев проинформировал участников о проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева правовых реформах, достижениях страны в сфере борьбы с преступностью.

После этого состоялись выступления с докладами на различные актуальные темы, в том числе о положительных результатах, достигнутых странами в области борьбы с контрабандой наркотиков, киберпреступностью и другими преступлениями, а также на тему цифровизации деятельности прокуратуры.

На мероприятии были рассмотрены организационные вопросы, приняты протокол и декларация по итогам заседания.

В конце была сделана памятная фотография.