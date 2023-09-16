Мы не будем обсуждать ни с Арменией, ни с какой-либо третьей страной вопросы, ставящие под сомнение территориальную целостность Азербайджана – Хикмет Гаджиев

БАКУ/Trend/ - Мы не будем обсуждать ни с Арменией, ни с какой-либо третьей страной вопросы, ставящие под сомнение территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал в интервью ТАСС помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Попытки вмешательства во внутренние дела нашего государства, в том числе и посредством педалирования темы создания неких "международных механизмов" для диалога между центральной властью Азербайджана и этническим армянским меньшинством в Карабахе, обречены на провал. Карабах — это внутренний вопрос Азербайджана, и любые попытки оспорить это контрпродуктивны с точки зрения перспективы достижения устойчивого мира в регионе», - сказал он.

Хикмет Гаджиев отметил, что в настоящий момент мирный процесс тормозится по причине неконструктивной и неискренней позиции армянского политического руководства.

«Под предлогом несуществующей "блокады" Лачинской дороги против Азербайджана была развязана масштабная дезинформационная кампания, которая координируется со стороны Еревана и армянской диаспоры в разных странах мира, особенно на Западе. Несмотря на попытки обвинить Азербайджан в блокаде части нашей суверенной территории, открытие Агдамской дороги для груза Российского общества Красного Креста 12 сентября показало несостоятельность подобных обвинений. Благодаря совместным действиям Российского общества Красного Креста и Азербайджанского общества Красного Полумесяца Агдамская дорога заработала. Теперь мы ожидаем, что также и грузы Международного комитета Красного Креста одновременно пойдут по двум маршрутам — Агдамскому и Лачинскому. Наши международные партнеры полностью разделяют и поддерживают эту позицию», - сказал он.

По словам Хикмета Гаджиева, сейчас главным препятствием для мирного процесса является тот факт, что Армения продолжает содержать финансово и военно-политически незаконный режим на территории Азербайджана.

«Именно незаконный режим в Ханкенди блокирует одновременное открытие Агдамского и Лачинского маршрутов, отказывается от приема продовольственных грузов из Азербайджана, обосновывая это пещерными расистскими мотивами, которым не может быть места в цивилизованном мире. Также незаконный режим торпедирует попытки диалога центральной власти Азербайджана с армянским этническим меньшинством, проживающим в Карабахе, несмотря на неоднократные приглашения Баку к таким контактам. Политике Армении по поддержке незаконного режима, взявшего в заложники проживающих в Карабахе 30 тыс. наших граждан армянского происхождения, должен быть положен конец. В Азербайджане нет места "серым зонам"», - добавил он.