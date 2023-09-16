Азербайджан начал арбитражный процесс против Армении (Дополнено)

Добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 13:34)

БАКУ/Trend/ - В соответствии с правилами Бернской конвенции Азербайджаном начат арбитражный процесс против Армении за крупномасштабное разрушение окружающей среды.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал заместитель председателя Верховного суда Азербайджанской Республики Чингиз Аскеров в своем выступлении на международной конференции судей на тему "Доступ к правосудию в области экологии" (14-16 сентября), которая проводится Верховным судом и Ассоциацией судей Кыргызской Республики в городе Чолпон-Ата.

Он также отметил, что процесс расследования экологического ущерба, нанесенного природе Азербайджана в результате 30-летней оккупации Армении, продолжается.

В своем выступлении Чингиз Аскеров подробно проинформировал участников конференции о проделанной в Азербайджане работе в области защиты окружающей среды, а также судебной практике в данном направлении. Было отмечено, что в настоящее время в восстановлении освобожденных от оккупации территорий применяются концепции "Умный город" и "Умное село", что имеет большое экологическое значение.

На конференции также были затронуты шаги, предпринятые в соответствии с политикой “зеленой энергии” Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, а также важность этой инициативы для мирового сообщества.