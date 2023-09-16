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Пресечена провокация армян в Агдамском направлении - минобороны

Политика Материалы 16 сентября 2023 14:31 (UTC +04:00)
Пресечена провокация армян в Агдамском направлении - минобороны

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 16 сентября примерно в 13:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку выполнить копку в целях инженерной подготовки траншеи перед позициями Азербайджанской Армии в Агдамском направлении, передает в субботу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"В результате мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, проводимые работы были немедленно пресечены", - сообщили в ведомстве.

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