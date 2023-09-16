Джейхун Байрамов встретился со старшим советником Госдепа США по переговорам на Кавказе (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился со старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены ситуация в регионе, процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией, текущие угрозы и вызовы.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что препятствующей стороной в реализации договоренности об одновременном открытии дороги Агдам-Ханкенди и Лачинской дороги, достигнутой в ходе контактов между Президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Энтони Блинкеном 1 сентября, являются Армения и созданный ею незаконный режим. Он добавил, что этот факт вновь доказывает, что, вопреки утверждениям о якобы имеющих место «гуманитарном кризисе» и «блокаде» в регионе, ситуация носит отнюдь не гуманитарный, а политический характер.

Также министр отметил неприемлемость повторения претензий армянской стороны рядом международных партнеров, в том числе США, которые прекрасно осведомлены о ситуации в регионе. Глава МИД подчеркнул, что несмотря на постоянные военно-политические провокации Армении, проведение ею клеветнической кампании против Азербайджана, поддержку сепаратизма на азербайджанских территориях, Азербайджан продолжает занимать конструктивную позицию.

В частности было выражено сожаление в связи с тем, что необоснованные претензии Армении, которые она выдвигает с целью отвлечения внимания от все еще присутствия армянских вооруженных сил на азербайджанских территориях, нашли отражение в выступлении исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким. По словам министра, тот факт, что официальный представитель США умолчала в Сенате о том, что Армения и ее незаконный режим препятствуют параллельному открытию дороги Агдам-Ханкенди и Лачинской дороги, создает ложное впечатление о ситуации. Было отмечено, что шаги, предпринятые Арменией в последнее время, в том числе поздравительное послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 2 сентября, поощряющее сепаратизм на азербайджанских территориях, нанесли серьезный удар по нормализации и мирному процессу.

В ходе встречи еще раз была доведена до внимания приверженность Азербайджана договоренности о параллельном использовании дорог.

Также на встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.