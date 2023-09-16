Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Джейхун Байрамов встретился со старшим советником Госдепа США по переговорам на Кавказе (ФОТО) (Дополнено)

Политика Материалы 16 сентября 2023 15:56 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

Добавлены подробности (первая версия была опубликована в 14:27)

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился со старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены ситуация в регионе, процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией, текущие угрозы и вызовы.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что препятствующей стороной в реализации договоренности об одновременном открытии дороги Агдам-Ханкенди и Лачинской дороги, достигнутой в ходе контактов между Президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Энтони Блинкеном 1 сентября, являются Армения и созданный ею незаконный режим. Он добавил, что этот факт вновь доказывает, что, вопреки утверждениям о якобы имеющих место «гуманитарном кризисе» и «блокаде» в регионе, ситуация носит отнюдь не гуманитарный, а политический характер.

Также министр отметил неприемлемость повторения претензий армянской стороны рядом международных партнеров, в том числе США, которые прекрасно осведомлены о ситуации в регионе. Глава МИД подчеркнул, что несмотря на постоянные военно-политические провокации Армении, проведение ею клеветнической кампании против Азербайджана, поддержку сепаратизма на азербайджанских территориях, Азербайджан продолжает занимать конструктивную позицию.

В частности было выражено сожаление в связи с тем, что необоснованные претензии Армении, которые она выдвигает с целью отвлечения внимания от все еще присутствия армянских вооруженных сил на азербайджанских территориях, нашли отражение в выступлении исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким. По словам министра, тот факт, что официальный представитель США умолчала в Сенате о том, что Армения и ее незаконный режим препятствуют параллельному открытию дороги Агдам-Ханкенди и Лачинской дороги, создает ложное впечатление о ситуации. Было отмечено, что шаги, предпринятые Арменией в последнее время, в том числе поздравительное послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 2 сентября, поощряющее сепаратизм на азербайджанских территориях, нанесли серьезный удар по нормализации и мирному процессу.

В ходе встречи еще раз была доведена до внимания приверженность Азербайджана договоренности о параллельном использовании дорог.

Также на встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости