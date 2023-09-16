Перехвачен квадрокоптер армянских ВС - минобороны Азербайджана (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:58)

БАКУ /Trend/ - ВС Азербайджана перехватили квадрокоптер, принадлежащий армянским ВС, сообщает Trend в субботу со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Квадрокоптер, принадлежащий подразделениям вооруженных сил Армении, поднятый в направлении населенного пункта Султанбек района Пашалы, предпринял попытку осуществить разведывательный полет над оборонительными позициями подразделений Отдельной Общевойсковой Армии в направлении населенного пункта Тюркеш Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики.

Квадрокоптер, обнаруженный азербайджанскими подразделениями ПВО, был посажен специальными техническими средствами и обезврежен", - говорится в сообщении ведомства.