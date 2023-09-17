Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Ирана

БАКУ /Trend/ - 17 сентября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейном Амиром Абдуллахианом.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министры обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки дня, а также текущую региональную ситуацию в постконфликтный период.



В ходе телефонного разговора были рассмотрены вопросы, вытекающие из последних встреч между сопредседателями азербайджано-иранской государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах, и дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять.



Вместе с этим, высоко оценен вклад в развитие азербайджано-иранских отношений в последние недели генеральных прокуроров двух стран, а также встреч на высоком уровне и межведомственных контактов в военной сфере.



Абдуллахиан еще раз с удовлетворением напомнил о встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках визита в нашу страну с целью участия в заседании министров Координационного бюро Движения неприсоединения, которое состоялось в начале июля.



Министр Байрамов отметил, что, несмотря на мирные предложения, выдвинутые Азербайджаном, инициативы, способствующие нормализации отношений в регионе, продолжающиеся военно-политические провокации руководства Армении против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, нанесли удар по этим усилиям. Было подчёркнуто, что поздравление премьер-министра Армении Пашиняна, адресованное 2 сентября так называемому режиму, полностью противоречит заявлениям, сделанным им о поддержке территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в Карабахском регионе. Наряду с этим было отмечено значение осуждения незаконной деятельности так называемого “избирательного” режима, созданного Арменией. Было отмечено, что самой большой угрозой в регионе являются армянские вооруженные силы численностью свыше 10 тыс. человек, и было заявлено о необходимости их вывода с наших территорий и разоружения.