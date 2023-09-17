Завтра в Азербайджане пройдет международная конференция по вопросам пропавших без вести и заложников

БАКУ /Trend/ - Завтра в Азербайджане пройдет международная конференция, посвященная пропавшим без вести и заложникам.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня заведующий сектором управления внешней политики администрации Президента Хабиб Микаиллы на брифинге, посвященном проблеме пропавших без вести лиц в Азербайджане.

Он отметил, что в конференции примут участие многие иностранные гости и бывшие премьер-министры.

Хабиб Микаиллы сообщил, что конференция направит послания международным организациям.

"Этому вопросу следует уделить международное внимание. Есть необходимость создать механизм в этом направлении в ООН", - отметил Хабиб Микаиллы.