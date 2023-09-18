Значительная часть пропавших без вести военнослужащих Азербайджана убита в лагерях для военнопленных, а не на поле боя - Али Нагиев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Доказано, что значительная часть пропавших без вести военнослужащих Азербайджана погибли не на поле боя, а были убиты в лагерях для военнопленных.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в своем выступлении на международной конференции на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" заявил глава Службы государственной безопасности Азербайджана, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, генерал-полковник Али Нагиев.

"В результате военной агрессии Азербайджан понес значительные человеческие потери, пережил страшные гибели, сопровождавшиеся полным разрушением сотен наших городов и сел", - подчеркнул он.

Он отметил, что 3 890 человек были зарегистрированы в Государственной комиссии, как пропавшие без вести в I Карабахской войне.

"Из них 3 171 человек - военные, 719 - гражданские лица. В числе гражданских лиц - 71 несовершеннолетний, 267 - женщины, 326 - пожилые люди. В Отечественной войне пропали без вести 6 военнослужащих. Полученные факты свидетельствуют о том, что значительная часть наших пропавших без вести военнослужащих была убита не на полях сражений, а в лагерях для военнопленных в результате ужасных пыток", - добавил он.

Отметим, что 18 сентября при организации Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан в Баку проводится международная конференция на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" с участием бывших глав государств и правительств зарубежных стран, представителей международных организаций, в том числе структур, осуществляющих деятельность в гуманитарной сфере, а также международных политических экспертов.