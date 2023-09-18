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Глава СГБ Азербайдажана призвал официальный Ереван предоставить точные минные карты (Дополнено)

Политика Материалы 18 сентября 2023 12:09 (UTC +04:00)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан надеется, что Армения предоставит точные минные карты, а также информацию о судьбе пропавших без вести лиц и их могилах.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в своем выступлении на международной конференции на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" заявил глава Службы государственной безопасности Азербайджана, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, генерал-полковник Али Нагиев.

Было подчеркнуто, что поиск и идентификация останков пропавших без вести лиц с обеих сторон послужит ликвидации затянувшегося гуманитарного кризиса.

"Мы готовы к всестороннему сотрудничеству в этом направлении. Однако, несмотря на то, что за прошедший период мы надеялись на конструктивную позицию Армении в этой сфере, наши ожидания оправдались не полностью. Используя возможности, созданные этой конференцией, я приглашаю официальный Ереван к более тесному сотрудничеству в вопросах, связанных с пленными и заложниками", - добавил Али Нагиев.

Отметим, что 18 сентября при организации Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан в Баку проводится международная конференция на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" с участием бывших глав государств и правительств зарубежных стран, представителей международных организаций, в том числе структур, осуществляющих деятельность в гуманитарной сфере, а также международных политических экспертов.

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