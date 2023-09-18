В лаборатории СГБ установили личности 13 человек - Али Нагиев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Останки 13 из 25 погибших были идентифицированы в генетической лаборатории, созданной в составе Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в своем выступлении на международной конференции на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" заявил глава Службы государственной безопасности Азербайджана, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, генерал-полковник Али Нагиев.

"Соответствующее поручение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и создание на выделенные средства генетической лаборатории в составе Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности и оснащение ее самым современным оборудованием, еще раз подтверждают, что глава государства придает большое значение этой сфере.

Хотелось бы отметить, что останки 13 из 25 человек идентифицированы в генетической лаборатории, созданной при Военно-медицинском управлении СГБ", - сказал А.Нагиев.

Отметим, что 18 сентября при организации Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан в Баку проводится международная конференция на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" с участием бывших глав государств и правительств зарубежных стран, представителей международных организаций, в том числе структур, осуществляющих деятельность в гуманитарной сфере, а также международных политических экспертов.