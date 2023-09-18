Установлены личности еще 10 граждан Азербайджана, пропавших без вести во время I Карабахской войны – Али Нагиев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Недавно были найдены останки еще 10 граждан Азербайджана (9 военных, 1 гражданское лицо), пропавших без вести во время Первой карабахской войны. Их личности установлены.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в своем выступлении на международной конференции на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" заявил глава Службы государственной безопасности Азербайджана, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, генерал-полковник Али Нагиев.

"Из их числа я хочу подробно рассказать о нашем сотруднике, Национальном герое Азербайджана Рияде Ахмедове. Это профессиональный офицер, долгое время проработавший в органах безопасности. Когда в 1989 году армянские вооруженные формирования начали войну против Азербайджана, Рияд Ахмедов вложил все свои знания и умение в создание Национальной армии. Он был назначен на должность заместителя начальника Разведывательного управления министерства обороны Азербайджанской Республики.

26 января 1992 года Рияд Ахмедов был ранен в бою в селе Дашалты и с тех пор числился пропавшим без вести", - сказал начальник СГБ.

Али Нагиев подчеркнул, что деятельность рабочей группы, которая приложила усилия для определения мест захоронения, проведения раскопок, эксгумации и идентификации захоронений, а также экспертного персонала учреждений, представленных в Государственной комиссии, заслуживает похвалы.

“Выяснение судьбы наших граждан, пропавших без вести 30 лет назад, в том числе Национального героя Азербайджана Рияда Ахмедова, является серьезным общественным событием. Желаем всем нашим сотрудникам, работающим в этой сфере, успехов, ждем от них новых результатов", - добавил А.Нагиев.