Глава СГБ призвал армянское население Карабаха к реинтеграции в азербайджанское общество (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Глава СГБ призвал армянское население Карабаха к реинтеграции в азербайджанское общество.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в своем выступлении на международной конференции на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" заявил глава Службы государственной безопасности Азербайджана, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, генерал-полковник Али Нагиев.

Глава СГБ подчеркнул, что некоторые армянские идеологи, ссылаясь на историю, поднимают вопрос о невозможности совместного проживания армян и азербайджанцев.

"Тогда возникает вопрос: как до начала военного конфликта армянское население долгое время жило в Баку и других местах Азербайджана, в том числе в Карабахе, в комфортных условиях, как уважаемые граждане, и обладало достаточным авторитетом в обществе?

В отличие от моноэтнической Армении, русские, грузинские, еврейские и другие народы, проживающие сегодня в Азербайджане, составляют основу многоэтнического и многоконфессионального государства. Мы приглашаем армянское население Карабаха к реинтеграции в азербайджанское общество. Азербайджанское государство и азербайджанцы не хотят войны. Сегодня нас волнует быстрое восстановление населенных пунктов, разрушенных в результате военной агрессии, и возвращение в кратчайшие сроки в свои дома 750 тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев", - отметил А.Нагиев.