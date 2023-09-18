Определено место захоронения Национального героя Азербайджана Рияда Ахмедова (ФОТО) (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Определено место захоронения Национального героя Азербайджана Рияда Ахмедова, который считался пропавшим без вести.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в своем выступлении на международной конференции на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" заявил начальник Службы государственной безопасности Азербайджана, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, генерал-полковник Али Нагиев.

Начальник СГБ отметил, что недавно были найдены останки еще 10 граждан Азербайджана (9 военных, 1 гражданское лицо), пропавших без вести во время Первой карабахской войны. Их личности установлены.

Рияд Ахмедов - профессиональный офицер, долгое время проработавший в органах безопасности. Когда в 1989 году армянские вооруженные формирования начали войну против Азербайджана, Рияд Ахмедов вложил все свои знания и умение в создание Национальной армии. Он был назначен на должность заместителя начальника Разведывательного управления министерства обороны Азербайджанской Республики.

26 января 1992 года Рияд Ахмедов был ранен в бою в селе Дашалты и с тех пор числился пропавшим без вести.