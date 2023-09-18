ЕС приветствует одновременное открытие Лачинской дороги и дороги Агдам-Ханкенди – Шарль Мишель (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) приветствует одновременную доставку продовольственных грузов через Лачинскую дорогу и дорогу Агдам-Ханкенди.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на своей странице в соцсети "X" написал президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель.

"Теперь это должно быть на регулярной основе", - отмечает Мишель.

По его словам, также важно начать переговоры между представителями армянских жителей Карабаха и правительством Азербайджана о правах и безопасности армянских жителей. ЕС готов поддержать эти переговоры, добавил Мишель.

Отметим, что для доставки грузов в Карабах была достигнута договоренность об использовании, наряду с Лачинской дорогой, также дороги Агдам-Ханкенди.

Между офисом Международного комитета Красного Креста в Ханкенди и командованием миротворческих сил России в Карабахе достигнута договоренность о доставке грузов по Лачинской дороге, а также по дороге Агдам-Ханкенди.

Грузы будут перевозиться машинами Международного комитета Красного Креста. Таким образом МККК сегодня начал перевозить грузы для армянских жителей Карабаха по дорогам Лачин-Ханкенди и Агдам-Ханкенди.

Грузовики, принадлежащие Международному комитету Красного Креста, параллельно с дорогой Агдам-Ханкенди, беспрепятственно пересекли пограничный пункт пропуска "Лачин". После проверки грузовиков, проезжающих через погранично-пропускной пункт "Лачин", был обеспечен их свободный проезд.