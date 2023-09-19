Подверглись обстрелу позиции ВС Азербайджана в направлении Гедабейского района (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 19 сентября в 02:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Джил Чемберекского района неоднократно подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Новоивановка Гедабейского района, передает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении ведомства.