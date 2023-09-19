Тяжелое ДТП в Лачине - погибли сотрудники "Азерэнержи" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 19 сентября около 09:00 в районе села Моллалар Лачинского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли сотрудники ОАО "Азерэнержи", сообщает во вторник Trend, со ссылкой на пресс-службу Бардинской региональной группы МВД.

Было отмечено, что в результате ДТП погибли сотрудники ОАО "Азерэнержи" Мамедов Мухаммед Мубариз оглы и Мамедов Гулага Гюльмамед оглы, которые находились в автомобиле марки "Урал".

По данному факту проводится расследование.