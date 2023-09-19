Община Западного Азербайджана осудила армянские теракты, совершенные на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша и в Ходжавенде (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана резко осуждает террористические акты, совершенные армянскими незаконными вооруженными формированиями на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша и новопостроенном тоннеле на территории села Тагаверд Ходжавендского района, и выражает глубокие соболезнования семьям погибших, сообщает во вторник Trend со ссылкой на общину.

Было отмечено, что выбор дорог, проложенных на освобожденных от оккупации территориях для совершения террористических актов, является не случайным.

"Это заранее спланированный, предательский шаг, рассчитан на то, чтобы вызвать страх и уныние, а также создать препятствие восстановительно-строительным работам на освобожденных территориях и возвращению бывших вынужденных переселенцев на родные земли.

Очевидно, что Армения уже переносит дипломатическую и информационную войну, начатую против Азербайджана в последние месяцы, в военную плоскость. Армения не только не намерена вести диалог с Общиной Западного Азербайджана по поводу нашего возвращения на родину предков, но и продолжает свои территориальные претензии к Азербайджану под названием "Создание международного механизма с целью обеспечения прав и безопасности карабахских армян".

Террористические акты, совершенные в день начала общих дискуссий Генеральной Ассамблеи ООН с участием мировых лидеров, показывают, что Армения и ее игрушечный режим хунты, созданный на суверенных территориях Азербайджана, сбились с пути и полностью потеряли чувство реальности.

Мы расцениваем это кровавое преступление как продолжение агрессии Армении против Азербайджана в форме минного террора. Террористические акты еще раз показывают, что остатки армянской армии должны быть выведены с суверенной территории Азербайджана, разоружены армянские незаконные вооруженные формирования и ликвидирован режим хунты", - говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.